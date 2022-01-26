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Посол США в Москве прибыл в МИД РФ

Он не стал комментировать цель своего приезда
Чрезвычайный и полномочный посол США в РФ Джон Джозеф Салливан Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Чрезвычайный и полномочный посол США в РФ Джон Джозеф Салливан
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Посол США в Москве Джон Салливан прибыл в среду в МИД РФ. Автомобиль посла подъехал к зданию министерства около 19:30 мск, передает корреспондент ТАСС.

Дипломат зашел в здание МИД, не став комментировать цель своего приезда. Ранее телеканал CNN сообщил, что американская сторона намерена передать Москве письменные ответы на предложения РФ по гарантиям безопасности уже в среду.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в среду на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы, заявил, что Россия не опубликует ответ США по гарантиям безопасности, если такая просьба поступит. При этом он отметил, что суть и содержание реакции Вашингтона будут донесены до общественности.

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.

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