Болгария поддержит антироссийские санкции при эскалации конфликта на Украине

СОФИЯ, 26 января. /ТАСС/. Болгария готова поддержать санкции в отношении России в случае эскалации напряженности на Украине и нарушения международного права. Об этом в среду, отвечая на вопросы депутатов Народного собрания (парламента), заявил премьер-министр Кирил Петков. Трансляция заседания ведется на сайте законодательного органа.

"Я верю, что эскалации напряженности, которая заставит вводить санкции, можно избежать. Однако если конфликт продолжится и будет нарушено международное право, то мы поддержим общую позицию Евросоюза", - сказал глава правительства.

Болгарский парламент проводит внеочередное заседание, на котором премьер, а также министр обороны Стефан Янев, глава МИД Теодора Генчовская и руководители спецслужб отвечают на вопросы о позиции и действиях правительства в связи с напряженностью в отношениях НАТО и России. Большая часть заседания проходит в закрытом режиме.