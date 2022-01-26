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Переговоры России и США по гарантиям безопасности
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США передали России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия не опубликует ответ США, если такая просьба поступит
Здание МИД РФ Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Здание МИД РФ
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Посол США в Москве Джон Салливан передал в среду на встрече с замглавы МИД РФ Александром Грушко письменный ответ Вашингтона на российский проект двустороннего договора о гарантиях безопасности.

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"В ходе встречи глава американской дипмиссии передал письменный ответ администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности", - говорится в сообщении МИД РФ.

Встреча состоялась по просьбе посла США.

Ранее посол США в Москве Джон Салливан посетил МИД РФ. О том, что США передали России письменный ответ, ранее сообщала в Twitter журналист агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс. "Письменный ответ США России уже передан", - утверждала она.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы, заявил, что Россия не опубликует ответ США по гарантиям безопасности, если такая просьба поступит. При этом он отметил, что суть и содержание реакции Вашингтона будут донесены до общественности.

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.

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СШАРоссияПереговоры России и США по гарантиям безопасности
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