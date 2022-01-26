Депутаты ПАСЕ подтвердили полномочия российской делегации

ПАРИЖ, 26 января. /ТАСС/. Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) большинством голосов ратифицировали в среду полномочия российской делегации, проголосовав за соответствующую резолюцию. За принятие этого решения выступили 97 депутатов из 142.

"Ассамблея приняла решение ратифицировать полномочия членов российской делегации", - указывается в резолюции. Как подчеркивается в документе, в ПАСЕ ожидают, что "ратификация полномочий российской делегации будет способствовать содержательному диалогу, ведущему к конкретным результатам".

Французский депутат Жак Мэр назвал ежегодные попытки оспорить российские полномочия "печальной традицией, заслуживающей сожаления". По его мнению, полномочия российской делегации должны сохраняться, чтобы подтвердить линию диалога.

Украинский депутат Алексей Гончаренко на повышенных тонах пытался убедить собравшихся не поддерживать резолюцию о ратификации полномочий, допустив при этом оскорбительные высказывания в адрес коллег. В итоге председатель ПАСЕ Тини Кокс запретил ему выступать до конца дебатов.

В понедельник группа депутатов в ходе зимней сессии ПАСЕ по инициативе парламентариев от Литвы и Украины предложили не утверждать полномочия российской делегации в организации. В ходе утверждения повестки было решено подготовить соответствующий доклад и обсудить его в среду.

Глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой предупредил, что парламентарии из РФ откажутся от дальнейшей работы на сессии в случае любого ущемления их прав. В то же время он выразил надежду на "здравый смысл европейских коллег", а также на то, что они "не пойдут на поводу у провокаторов". В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что после возвращения России в 2019 году в ПАСЕ это уже третья попытка оспорить полномочия ее парламентской делегации.

