Госдеп заявил, что ФРГ солидарна с США и странами ЕС в оценке ситуации на Украине

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Позиция Берлина и его отношение к ситуации вокруг Украины совпадают с мнением США и других европейских стран по этому вопросу. Об этом в среду заявила помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в ходе онлайн-дискуссии, организованной Европейским фондом Карнеги.

"У каждой из стран есть свое мнение и приоритеты, но я не думаю, что были какие-то особые трения с Берлином по этому вопросу. Германия - ключевой союзник и партнер, когда речь идет о том, как мы реагируем на этот вызов. И взгляды Берлина на происходящее на российско-украинской границе ничем не отличаются от позиции европейских союзников и США", - сказала Донфрид. Трансляция велась на YouTube-канале фонда.

Американский дипломат добавила, что в случае "вторжения РФ на территорию Украины США и их европейские союзники, включая Германию, будут готовы дать жесткий ответ Москве". Она рассказала, что была "удивлена единством и общими усилиями" стран НАТО в этом вопросе, и что новое правительство ФРГ "показало превосходный пример сотрудничества".

Кроме того, Донфрид указала, что США заинтересованы в том, чтобы содействовать выполнению минских соглашений в рамках поддержки "нормандского формата". Она пояснила, что конфликт на Донбассе - часть "этого более масштабного кризиса", развернувшегося вокруг Украины. В январе госсекретарь США Энтони Блинкен уже говорил о поддержке Вашингтоном этих соглашений, однако обвинил Россию в несоблюдении их положений.

В последнее время Украина и ряд стран Запада стали вновь обвинять Россию в том, что та якобы готовится к агрессии в Донбассе, где с 2014 года продолжается внутренний вооруженный конфликт Киева с провозгласившими свою независимость Донецкой и Луганской народными республиками. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций с украинской стороны, чтобы оправдать звучащие обвинения, и предупредил, что попытки силового решения кризиса будут иметь самые серьезные последствия.