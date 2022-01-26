Блинкен: ответы США России на предложения по безопасности предлагают дипломатический путь

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Американская сторона передала России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая перед журналистами в Госдепартаменте.

Письменные ответы США и новая встреча Лаврова и Блинкена. Итоги переговоров в Женеве

Он напомнил, что Россия ранее передала в письменном виде США свои предложения. "На прошлой неделе я сказал министру иностранных дел [РФ Сергею] Лаврову, что Соединенные Штаты сделают то же самое. Сегодня посол [США в Москве Джон] Салливан в Москве передал письменный ответ [российской стороне]", - отметил шеф американской дипломатии.

Ответы США России на предложения по безопасности предлагают дипломатический путь вперед.

"В них изложен серьезный дипломатический путь вперед, если Россия выберет его", - сказал он.

Ответы США на предложения РФ по безопасности также переданы в Конгресс.

"Мы поделились нашим ответным документом с Конгрессом, и позднее сегодня я проинформирую лидеров Конгресса по этому вопросу и буду консультироваться с ними по поводу нашего подхода", - сказал он.

​​​​​​США открыты к диалогу с РФ и предпочитают дипломатический путь урегулирования.

"Мы открыты к диалогу, - заявил он. - Мы предпочитаем дипломатию, и мы готовы к продвижению по тем вопросам, где возможны сотрудничество и коммуникация".

Ответы США на предложения РФ были полностью скоординированы с союзниками и Украиной.

"Наши ответы были полностью скоординированы с Украиной и нашими европейскими союзниками и партнерами, с которыми мы непрерывно консультируемся на протяжении нескольких недель", - сказал он.

США не будут публиковать ответы на предложения России по безопасности и ждут того же от Москвы.

"Мы не публикуем этот документ, поскольку считаем, что дипломатия имеет наилучшие шансы на успех, если мы создадим условия для конфиденциальных переговоров. Мы надеемся и ожидаем, что Россия будет придерживаться такой же точки зрения и серьезно отнесется к нашему предложению", - отметил он.

Ответ США на предложения РФ содержит "позитивные моменты", по которым возможна совместная работа.

По словам Госсекретаря, Байден принимал активное участие в подготовке ответа на предложения РФ.