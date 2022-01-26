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AFP: НАТО представит в течение дня ответ России на предложения по гарантиям безопасности

По информации Agence France-Presse, генсек Йенс Столтенберг представит ответ в ходе экстренной пресс-конференции в 21:00 мск

ТАСС, 26 января. Североатлантический альянс намерен в среду представить свой письменный ответ России на предложения по гарантиям безопасности. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщило Agence France-Presse.

По его информации, генсек НАТО Йенс Столтенберг представит ответ в ходе экстренной пресс-конференции в 21:00 мск.

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.

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