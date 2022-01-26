Блинкен: в ближайшие дни на Украину прибудут новые поставки военного снаряжения из США

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Новые поставки военного снаряжения из США в ближайшие дни прибудут на Украину. Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая перед журналистами в Госдепартаменте.

"Три партии американской военной помощи будут доставлены на этой неделе", - отметил госсекретарь. "В ближайшие дни ожидаются еще поставки", - пояснил он.

США надеются, что предназначенные для отправки в Европу силы не придется задействовать. США считают, что дальнейшее развитие событий вокруг Украины зависит от России.

"России остается решать, как отвечать. Мы готовы к любому [варианту развития событий]", - сказал он.

По словам Блинкена, США не исключают, что у России еще нет твердого решения по поводу возможного "вторжения" на Украину.