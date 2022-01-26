МИД ДНР: Украина продолжает отказываться от сближения позиций на минских переговорах

ДОНЕЦК, 26 января. /ТАСС/. Представители Украины на минских переговорах продолжают отказываться от сближения позиций с республиками Донбасса. Об этом заявило Министерство иностранных дел Донецкой народной республики (ДНР) по итогам состоявшегося в среду первого в этом году заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

"На первом в этом году заседании контактной группы украинская сторона вместо того, чтобы обсудить пути снижения эскалации как на линии соприкосновения, так и в медиапространстве, а также варианты возвращения в конструктивное русло на переговорном треке, предпочла придерживаться непродуктивной тактики отказа от сближения позиций", - говорится в заявлении МИД ДНР, опубликованном в его Telegram-канале.

Координатор подгруппы контактной группы по безопасности Яшар Халит Чевик сообщил, что на встрече рабочей группы прогресса не удалось достичь из-за противоречий в позициях сторон, отмечает дипломатическое ведомство ДНР. Оно напоминает, что республики Донбасса выдвинули предложения, основанные на реальных практических шагах для выполнения Мер по усилению режима прекращения огня, и, в частности, о запуске работы координационного механизма. МИД ДНР назвал абсолютно нежизнеспособным предложение украинской стороны по включению в действующий состав в Совместного центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) представителей Миссии ОБСЕ, Германии и Франции, так как это лишит координационный механизм оперативности в урегулировании вопросов прекращения огня.

После доклада координатора политической подгруппы Сильви Берманн участники заседания были вынуждены в очередной раз констатировать, что полноценная работа по политическим вопросам на данный момент невозможна, поскольку украинские представители по-прежнему не направили свои ответные реакции на проект Дорожной карты по урегулированию конфликта, представленного республиками Донбасса, отмечает МИД ДНР. Ведомство отмечает, что этот документ, в случае его согласования обеими сторонами и утверждения на уровне парламентов Украины, ДНР и ЛНР мог бы стать эффективным инструментом для выполнения минских соглашений.

Участники контактной группы заслушали доклад координатора подгруппы по гуманитарным вопросам Шарлотты Реландер, в котором она рассказала об итогах своего визита в ДНР и ЛНР. МИД ДНР к сожалением констатировал, что ни посредник ОБСЕ, ни украинская сторона не назвали, когда Киев выполнит свои данные почти два горда назад обязательства по процессуальной очистке - освобождению от уголовного преследования, ранее переданных ДНР и ЛНР лиц.

Часть заседания, посвященная экономическим вопросам, состояла из доклада координатора Герберта Зальбера. Он отметил как определенные "точечные" сближения позиций, достигнутые в рамках профильной группы, так и наличие объективных препятствий для восстановления социально-экономических связей, отмечает МИД ДНР.