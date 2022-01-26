Блинкен: рекомендации американцам покинуть Украину не означают уверенность во "вторжении"

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Рекомендации американским гражданам покинуть Украину не означают, что администрация США уверена в том, что Россия начнет предполагаемое "вторжение" на территорию республики. Об этом заявил в среду американский госсекретарь Энтони Блинкен, выступая перед журналистами в Госдепартаменте.

Он напомнил о рекомендации к гражданам США, находящимся на Украине, рассмотреть возможность незамедлительного выезда из страны. "Пока мы не знаем, будет ли Россия продолжать свою агрессию в отношении Украины. В любом случае мы обязаны разослать эти уведомления американцам", - утверждал шеф американской дипломатии.

США считают, что дальнейшее развитие событий вокруг Украины зависит от России.

"России остается решать, как отвечать. Мы готовы к любому [варианту развития событий]", - сказал он.

По словам Блинкена, США не исключают, что у России еще нет твердого решения по поводу возможного "вторжения" на Украину.