В ЛНР заявили, что Украина разместила в Донбассе арсенал вооружений, поставленный Западом

ЛУГАНСК, 26 января. /ТАСС/. Украина разместила в Донбассе целый арсенал вооружений, которые передали ей страны Запада на фоне обострения ситуации в регионе. Об этом заявил в среду начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

"Как мы уже неоднократно говорили, по всей Украине активизировалось передвижение подразделений и военной техники, в том числе в зону карательной операции", - приводит слова Лещенко агентство Луганскинформцентр (ЛИЦ). "По состоянию на сегодняшний день достоверно зафиксировано наличие целого арсенала вооружения иностранного производства в зоне ООС (операция объединенных сил, как называют власти Украины силовую операцию в Донбассе - ТАСС)", - заявил начальник управления Народной милиции ЛНР.

В числе вооружений, которые страны Запада поставили на Украину он назвал французские ручные противотанковые гранатометы (РПГ) APILAS, американские карабины Remington, американские снайперские винтовки Barrett M107A1.

"Недавно, как вы знаете, от Великобритании в Украину поступила партия шведских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) NLAW, а США поставили 90 тонн летального оружия, большая часть которого, несомненно, окажется в зоне ООС", - добавил Лещенко. Он также отметил, что в подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в более чем достаточном количестве представлено военное оборудование, например, тепловизоры и прочие технические средства.

В последнее время Украина и ряд стран Запада стали вновь обвинять Россию в том, что та якобы готовится к агрессии в Донбассе, где с 2014 года продолжается внутренний вооруженный конфликт Киева с провозгласившими свою независимость Донецкой и Луганской народными республиками. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций с украинской стороны, чтобы оправдать звучащие обвинения, и предупредил, что попытки силового решения кризиса будут иметь самые серьезные последствия.