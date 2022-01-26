НАТО передала России письменный ответ на ее предложения по безопасности

БРЮССЕЛЬ, 26 января. /ТАСС/. НАТО передала России свой письменный ответ на предложения Москвы по безопасности. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Сегодня НАТО передала письменный ответ России на предложения по безопасности. Мы сделали это параллельно с США", - сказал он.

Письменный ответ НАТО позволил представить Москве более подробные предложения по снижению рисков и укреплению безопасности для РФ и альянса. Позиции России и НАТО сильно расходятся, но стороны должны быть способны не допустить нового конфликта в Европе.

"Не секрет, что наши позиции очень далеки и что у нас есть серьезные разногласия, но в то же время еще более важно слушать обепокоенности друг друга и пытаться найти полтическое решение, в котором мы можем предотвратить новый вооруженный конфликт. Это может быть очень серьезно, и мы все должны предотвратить это", - сказал он.

По словам Столтенберга, письменный ответ НАТО России по безопасности позволил представить Москве более подробные предложения по снижению рисков, в частности связанных с размещением ракет, и укреплению безопасности для РФ и стран альянса.

НАТО надеется на деэскалацию на Украине и предлагает России диалог, но параллельно повышает готовность своих сил и присутствие в регионе.