НАТО предлагает России восстановить миссии в Москве и Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 26 января. /ТАСС/. НАТО в своем ответе России по безопасности предлагает восстановить дипломатические миссии сторон. Об этом заявил в среду генсек организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Я подчеркну три главные сферы, где мы можем достичь прогресса. Первая - отношения между Россией и НАТО. Мы должны восстановить наши офисы в Москве и Брюсселе", - сказал он. Кроме того, НАТО предлагает России установить прямую линию связи и максимально использовать военные контакты, чтобы избегать инцидентов.

Также НАТО предлагает России возобновить брифинги по учениям, диалог о контроле над вооружениями, ракетами и ядерным оружием, по космосу. Кроме того, альянс предлагает доработать механизмы контроля над проведением учений в том числе в рамках ОБСЕ.

"Третья сфера (для диалога - прим. ТАСС) - сокращение рисков, учения, контроль над вооружениями, включая ракеты и ядерное оружие. Нам нужны практические меры, которые изменят ситуацию к лучшему. Мы предлагаем проводить взаимные брифинги на заседаниях СРН. Нам нужен серьезный разговор по контролю над вооружениями", - сказал он.

По словам генсека, все 30 членов НАТО готовы к диалогу с Россией в рамках СРН в ближайшее время. "Союзники готовы встретиться с Россией как можно скорее", - добавил Столтенберг.

НАТО предложила РФ диалог по восстановлению двусторонних связей, евробезопасности, Украине, снижению рисков и контролю над вооруженями.