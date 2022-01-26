БРЮССЕЛЬ, 26 января. /ТАСС/. НАТО призвала Россию "вывести войска" из Украины, Грузии и Молдавии и "воздерживаться от агрессивной риторики". Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг, представляя ответ альянса на предложения России по безопасности.

"Россия должна воздерживаться от угрожающего размещения сил, агрессивной риторики против стран НАТО и других государств. Россия также должна вывести свои войска из Украины (НАТО считает Крым территорией Украины - здесь и далее прим. ТАСС), Грузии (НАТО считает Южную Осетию и Абхазию территорией Грузии), а также Молдавии (имеется в виду Приднестровье, где находятся российские миротворцы)", - заявил Столтенберг, утверждая, будто "войска размещены без согласия этих стран".