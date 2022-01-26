Эксперт: решение об эвакуации иностранцев из Украины усугубляет напряженность

РИМ, 26 января. /Корр. ТАСС Софья Липенкова/. Решение ряда стран о поставках на Украину оружия, а также об эвакуации граждан провоцирует рост напряженности. Такое мнение выразил в среду корреспонденту ТАСС директор отдела по исследованиям проблем России, Кавказа и Центральной Азии в Итальянском институте международных политических исследований Альдо Феррари.

"Я крайне негативно отношусь к решению некоторых западных стран поставлять оружие Украине, а также эвакуировать своих граждан, поскольку эти шаги способствуют росту напряженности, а именно этого сейчас следует избегать", - сказал эксперт. По его мнению, сложно предсказать, как будет развиваться ситуация вокруг Украины. "Но я считаю возможным, а также необходимым избежать конфликта, который не отвечает ничьим интересам", - подчеркнул Феррари.

Итальянский политолог считает, что "решение кризиса, эпицентр которого находится на Украине, но который гораздо масштабнее, может быть найдено только при помощи дипломатических действий, направленных на достижение общего решения по архитектуре безопасности в Европе".

Пять стран - США, Австралия, Великобритания, Германия, Канада - эвакуируют часть своих дипломатов, членов их семей с Украины. Во вторник агентство Киодо со ссылкой на источники сообщило, что правительство Японии изучает необходимость эвакуации своих граждан, включая сотрудников посольства. В МИД Австрии также сообщили, что рассматривают возможность эвакуации персонала посольства в Киеве, но отметили, что такое решение будет приниматься в случае необходимости и в зависимости от развития ситуации на Украине.

Ранее решение ряда стран об эвакуации дипломатов назвали преждевременным в украинском внешнеполитическом ведомстве. По мнению МИД страны, для этого нет реальных оснований.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.