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Кризис на Украине
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Турция предложила Стамбул для встреч контактной группы по Донбассу

Представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе посол Микко Киннунен считает, что личные встречи повысят качество и конфиденциальность обсуждений

ВЕНА, 26 января. /ТАСС/. Турция в ответ на запрос председателя ОБСЕ предложила Стамбул в качестве потенциального места очных заседаний трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию на востоке Украины при условии наличия консенсусного решения. Об этом сообщил в среду специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе посол Микко Киннунен по итогам видеоконференции рабочих групп контактной группы.

"В ответ на просьбу председателя ОБСЕ Турция предварительно предложила Стамбул в качестве потенциального места проведения встреч ТКГ при условии достижения консенсуса. Выражаю за это благодарность Турции. Я проинформировал участников дискуссий об этой возможности вернуться к очным встречам. Я убежден, что личные встречи повысят качество и конфиденциальность наших обсуждений", - говорится в заявлении Киннунена, которое распространила пресс-служба ОБСЕ. 

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