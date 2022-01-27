"Двери НАТО остаются открыты". Как США ответили на предложения России

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. США не отступят от своих ключевых принципов, к которым относится политика "открытых дверей" НАТО, но готовы обсуждать с Россией вопросы контроля над вооружениями в Европе, в том числе, ракетными, и прозрачности военных учений. Основное содержание письменного ответа США на предложения России по безопасности изложил в среду на пресс-конференции государственный секретарь США Энтони Блинкен.

США не хотят публикации ответов

Блинкен рассказал только об общих принципах, которые легли в основу американского ответа. Текст документа американцы публиковать не намерены и призывают Россию также не делать этого. Кроме того, США настаивают, что переданный ими ответ - это не формальный переговорный документ, который мог бы лечь в основу возможного соглашения, а набор идей для дальнейшего обсуждения - если, конечно, как подчеркнул Блинкен, Россия этого захочет.

По мнению Вашингтона, дальнейшее развитие событий теперь зависит от Москвы - готова ли она обсуждать американские идеи или предпочитает идти по пути конфронтации. В выработке ответа на всех стадиях активное участие принимал президент США Джо Байден.

"Наши ответы были полностью скоординированы с Украиной и нашими европейскими союзниками и партнерами, с которыми мы непрерывно консультируемся на протяжении нескольких недель", - отметил также Блинкен.

НАТО сохранит возможность расширения

Блинкен подчеркнул, что одна из ключевых позиций США, по которой невозможны уступки - сохранение политики "открытых дверей" в НАТО. "В документе ясно обозначены базовые принципы, которым мы привержены и которые будем отстаивать, большинство из них были озвучено мной в публичных выступлениях в последние дни и недели, в их числе политика "открытых дверей" НАТО", - сказал он.

Это положение он подчеркнул несколько раз в ответах на вопросы журналистов. При этом Блинкен не стал однозначно заявлять о том, что США рассматривают свой ответ как "отказ" на предложения РФ, хотя такой вопрос со стороны журналистов прозвучал.

США и РФ могут обсудить ракеты в Европе

Блинкен при этом указал, что в документе отмечены также возможные направления сотрудничества между США и Москвой по укреплению безопасности в Европе. "Мы также выделили области, в которых, по нашему мнению, совместными усилиями мы могли бы реально повысить уровень безопасности для всех, в том числе для России, исходя из некоторых высказанных ею озабоченностей, а также, конечно, для нас и наших союзников и партнеров", - отметил шеф американской дипломатии.

В пример он привел "размещение наступательных ракетных систем на Украине, военные учения и маневры в Европе, потенциальные меры по контролю над вооружениями, более высокий уровень транспарентности, различные меры по снижению рисков".

Что дальше

США полагают, что теперь инициатива находится на стороне России и ей предстоит выбирать - следовать дипломатическим путем, обсуждая вопросы безопасности в рамках, определенных США в переданном ими ответе, или продолжать эскалацию. Как отметил Блинкен, в Вашингтоне не уверены в том, насколько серьезны намерения России следовать по тому или иному пути.

При этом госсекретарь выразил надежду на то, что будет выбран дипломатический путь - именно этого, по его словам, хотят США. Блинкен заметил, что хотя 8,5 тыс. американских военнослужащих приведены в повышенную готовность, отправлять их в Европу Вашингтон бы не хотел.

Блинкен добавил, что ожидает в ближайшие дни контактов с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, чтобы узнать российскую реакцию на американские инициативы. Перспективы развития ситуации будут обсуждаться и в США - текст ответа на предложения РФ передан в Конгресс, позднее в среду Блинкен обсудит его с парламентариями.

Возможность конфликта

На вопросы журналистов о том, стал ли в результате ответа США конфликт вокруг Украины более вероятным, Блинкен однозначно отвечать не стал. Он указал при этом, что рекомендации Госдепартамента американским гражданам покинуть Украину не означают неизбежности столкновения, а посольство США в Киеве продолжит работу.

При этом Блинкен заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время продолжат поставки вооружений на Украину. Он подтвердил, что уже были переданы противотанковые комплексы Javelin.

Госсекретарь также указал, что Вашингтон готов к любому развитию событий и в случае "вторжения" РФ на Украину вместе с союзниками введет жесткий санкции в отношении Москвы - в финансовой сфере, а также ряд ограничений на экспорт.