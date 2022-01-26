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НАТО отвергла требования России об отказе от расширения

НАТО отвергла требования России об отказе от расширения - Столтенберг.

Теги
РоссияСтолтенберг, Йенс
Блинкен не исключил, что США и РФ могут сотрудничать по ударным ракетным системам
В пример госсекретарь США привел, в частности, такие вопросы, как размещение наступательных ракетных систем на Украине, военные учения и маневры в Европе
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