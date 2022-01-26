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Встреча политических советников лидеров "нормандской четверки" завершилась

Переговоры длились 8,5 часа

ПАРИЖ, 26 января. /ТАСС/. Переговоры политических советников лидеров нормандского формата (Россия, Германия, Франция, Украина) завершились в Париже в среду, сообщили ТАСС в российском диппредставительстве во Франции.

Первая более чем за год очная встреча представителей всех четырех стран, проходившая в Елисейском дворце, продлилась 8,5 часа.

Ожидается, что глава российской делегации, заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак подведет итоги состоявшихся дискуссий в ходе пресс-конференции.

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