Встреча политических советников лидеров "нормандской четверки" завершилась

ПАРИЖ, 26 января. /ТАСС/. Переговоры политических советников лидеров нормандского формата (Россия, Германия, Франция, Украина) завершились в Париже в среду, сообщили ТАСС в российском диппредставительстве во Франции.
Первая более чем за год очная встреча представителей всех четырех стран, проходившая в Елисейском дворце, продлилась 8,5 часа.
Ожидается, что глава российской делегации, заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак подведет итоги состоявшихся дискуссий в ходе пресс-конференции.