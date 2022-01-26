СМИ: митинг с антиамериканскими лозунгами проходит в Братиславе

ПРАГА, 26 января. /ТАСС/. Митинг с антиамериканскими лозунгами и против планов властей Словакии заключить военное соглашение с США проходит в среду перед президентским дворцом в центре Братиславы. Об этом сообщил сайт словацкой газеты Pravda.

Более одной тысячи митингующих, среди которых находятся лидеры политической оппозиции и депутаты национального парламента, призвали президента Зузану Чапутову отказаться от военного соглашения с США, проект которого 12 января единогласно одобрило правительство Словакии. Они заявляют, что договор создает угрозу государственному суверенитету страны. Над ними подняты транспаранты с надписями: "Yankee go home!", "Нет войне!", "Чапутова желает войну с Россией!" и "Славяне, объединяйтесь!".

Требование референдума

Экс-премьер Словакии, председатель партии "Направление - социальная-демократия", по инициативе который проходит митинг, Роберт Фицо проинформировал, что в ближайшее время в республике начнется сбор подписей граждан под петицией к властям с требованием объявить общенародный референдум по вопросу военного соглашения с США, а также проведения в стране досрочных парламентских выборов, так как действующий кабмин, по его словам, предает интересы словацкого народа.

"Словакия должна быть готова к восстанию граждан против [действующего] правительства", - заявил Фицо. Он особо подчеркнул, что Россия ни коем образом не угрожает Словакии, что, в частности, недавно утверждал министр обороны республики Ярослав Надь.

"Что нам предлагает нынешнее правительство? Оно предлагает нам "прекрасную" перспективу - мы или умрем после заражения омикрон-штаммов [коронавируса], или нас застрелит какой-то российский солдат", - сказал Фицо. По его мнению, действующий кабмин реализует в Словакии иностранные интересы.

Депутат парламента страны Лубош Блага, выступая перед участниками акции протеста, подчеркнул, что словаки никогда не поднимут оружие против россиян. В ответ на эти слова митингующие сканировали: "Никогда против России!"

Договор с США

Чапутова, несмотря на требования общественности, отказалась направить на экспертизу в Конституционный суд Словакии соглашение о военном сотрудничестве Братиславы с США на предмет соответствия документа с законами республики.

Американские ВС в случае заключения соглашения смогут использовать авиабазы Малацки-Кухиня (запад) и Слиач (центральная часть), а также другие военные объекты в Словакии. Армия республики сможет получать в обмен финансирование из США. Документ планируется подписать сроком на 10 лет с возможностью автоматического продления.

План жестко критикуют многие политики и общественность Словакии. Фицо, например, убежден, что единственной целью соглашения является приближение ВС США к границе России. Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок заверял 12 января, что американцы без согласия Братиславы не смогут создавать свои военные объекты и перебрасывать военнослужащих в республику.