Отказ от уступок и набор идей для диалога. Запад ответил на предложения РФ по безопасности

Тексты этих документов пока не опубликованы - и американская сторона просила не обнародовать их, - однако об основных положениях уже рассказали госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Запад ожидаемо не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты и НАТО в среду передали России письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности, которых Москва требует от Вашингтона и Брюсселя.

Американский ответ передал посол в Москве Джон Салливан, приехавший в среду вечером в МИД РФ. Спустя полчаса он покинул здание без комментариев, а позднее в министерстве уточнили, что документ получил замглавы ведомства Александр Грушко.

Ответ Североатлантического альянса был передан через российское посольство в Бельгии - РФ и НАТО поддерживают контакты через него после приостановки работы постпредства в Брюсселе и представительства организации в Москве в ноябре прошлого года.

Ответов США и НАТО именно в письменном виде добивалась Россия после первой серии встреч по гарантиям безопасности, прошедшей с 10 по 13 января в Европе. Глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с Блинкеном 21 января уточнил, что российская сторона ожидает их на этой неделе.

Американский ответ как "набор идей"

Блинкен в среду вечером рассказал журналистам, что американский документ представляет собой не формализованные предложения, а набор идей, и содержит "позитивные моменты", по которым Россия и США, как полагают в Вашингтоне, могут совместно работать. Это вопросы размещения наступательных ракетных систем, прозрачности учений и контроля над вооружениями.

В части отказа от расширения НАТО позиция Соединенных Штатов осталась прежней: Вашингтон не планирует отказываться от политики "открытых дверей" в альянсе.

В подготовке ответа, по словам Блинкена, принимал участие президент США Джо Байден, а его текст, "полностью скоординированный" с американскими союзниками и Киевом, также передан лидерам партий в Конгрессе.

НАТО не меняет позицию

Столтенберг на экстренном брифинге подтвердил, что Североатлантический альянс не собирается идти на компромисс по вопросу своего расширения, включая возможное вступление в его состав Украины.

НАТО, по его словам, предлагает России восстановить работу миссий в Москве и Брюсселе, установить прямую линию связи и максимально использовать военные контакты, чтобы избегать инцидентов, а также возобновить брифинги по учениям, диалог по контролю над вооружениями и космосу. Альянс готов провести в ближайшее время серию консультаций в Совете Россия - НАТО.

Диалог в повышенной готовности

В положениях документов, о которых рассказали Блинкен и Столтенберг, нет шагов навстречу Москве ни по одному из трех ее ключевых требований, куда входят гарантии отказа от расширения НАТО, вывод из Восточной Европы сил альянса, появившихся там после 1997 года, и отказ от размещения вооружений, способных поразить цели на российской территории. При этом в МИД РФ неоднократно подчеркивали, что эти требования не "меню", из которого Запад может выбирать.

Госсекретарь США и генсек НАТО, предлагая диалог, тем не менее упомянули о повышении готовности западных войск. Соединенные Штаты привели в повышенную готовность 8,5 тысячи военных, хотя и надеются, что их "не придется приводить в действие", а к развертыванию в Черноморском регионе в течение нескольких дней готов 5-тысячный передовой отряд сил реагирования НАТО, который возглавляет Франция.

При этом, говоря о приписываемом России намерении "вторгнуться" на Украину, Блинкен не исключил, что Москва "не настроена серьезно". Рекомендации американцам покинуть украинскую территорию вовсе не демонстрируют уверенность Вашингтона в неизбежности скорого конфликта, пояснил он. В ближайшее время госсекретарь США ждет новых контактов с главой российского МИД.