Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию

АНКАРА, 26 января. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду, что пригласил российского лидера Владимира Путина посетить республику.

"Мы пригласили господина Путина в нашу страну. Мы хотим предпринять некоторые шаги для организации нашей двусторонней встречи", - сказал он в эфире телеканала NTV. По словам Эрдогана, он хотел бы обсудить с президентом РФ двусторонние отношения.

Он также вновь заявил о готовности Анкары "при желании обеих сторон" принять у себя президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, чтобы они могли "продолжить путь по восстановлению атмосферы мира".

Между тем 24 января пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет конкретных данных о возможности встречи президента РФ Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее президент Турции говорил, что намерен в скором времени побывать на Украине, при этом он не исключал, что может провести телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным или отправиться с визитом в Москву.

На прошлой неделе официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил, что Эрдоган пригласил президентов России и Украины в Турцию, чтобы "уладить разногласия" между двумя странами. Эрдоган в прошлом году неоднократно заявлял о желании участвовать в урегулировании кризиса между Москвой и Киевом. Во время телефонных переговоров в декабре 2021 года Путин указал Эрдогану на то, что Украина продолжает деструктивную линию, цель которой - срыв минских соглашений.