{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию

По словам президента Турции, он хотел бы обсудить с президентом России двусторонние отношения
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Смирнов/ТАСС
Описание
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Владимир Смирнов/ТАСС

АНКАРА, 26 января. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду, что пригласил российского лидера Владимира Путина посетить республику.

"Мы пригласили господина Путина в нашу страну. Мы хотим предпринять некоторые шаги для организации нашей двусторонней встречи", - сказал он в эфире телеканала NTV. По словам Эрдогана, он хотел бы обсудить с президентом РФ двусторонние отношения.

Он также вновь заявил о готовности Анкары "при желании обеих сторон" принять у себя президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, чтобы они могли "продолжить путь по восстановлению атмосферы мира".

Между тем 24 января пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет конкретных данных о возможности встречи президента РФ Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее президент Турции говорил, что намерен в скором времени побывать на Украине, при этом он не исключал, что может провести телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным или отправиться с визитом в Москву.

На прошлой неделе официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил, что Эрдоган пригласил президентов России и Украины в Турцию, чтобы "уладить разногласия" между двумя странами. Эрдоган в прошлом году неоднократно заявлял о желании участвовать в урегулировании кризиса между Москвой и Киевом. Во время телефонных переговоров в декабре 2021 года Путин указал Эрдогану на то, что Украина продолжает деструктивную линию, цель которой - срыв минских соглашений.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
Эрдоган заявил, что реализация контракта по приобретению С-400 с Россией продолжается
Президент Турции не уточнил, в какой фазе находится реализация контракта
Читать полностью