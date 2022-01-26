Глава офиса Зеленского: советники лидеров "четверки" провели аудит минских договоренностей

КИЕВ, 26 января. /ТАСС/. Советники лидеров "нормандской четверки" провели аудит минских соглашений во время "содержательного и непростого разговора". Об этом заявил в среду глава офиса президента Украины Андрей Ермак после встречи политических советников лидеров стран "четверки".

"Это был очень содержательный и непростой разговор. Мы провели аудит того, что есть сегодня, аудит минских договоренностей и вопросов "нормандского формата", - сказал Ермак.

Советники лидеров нормандской "четверки" на встрече в Париже согласовали совместное коммюнике, сообщил Ермак.

"Согласовали совместное коммюнике. Важно, что это первое коммюнике, которое удалось согласовать с 2019 года", - сказал Ермак.

Советники глав "нормандской четверки" подчеркнули важность продолжения работы подгрупп Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил глава офиса президента Украины.

"Стороны поддержали тот тезис, что работа в подгруппах минской трехсторонней Контактной группы должна продолжаться, и это очень важно", - сказал он.​​​

Ермак заявил, что во время переговоров советников лидеров нормандского формата, которые состоялись в среду в Париже, стороны констатировали желание устранить расхождения по многим вопросам.

"Стороны открыто задекларировали, что есть много расхождений и по минским соглашениям, и в нормандском формате. Однако стороны констатировали желание работать над их устранениями", - сказал он.

Прекращение войны в Донбассе и снятие напряженности на украинских границах являются приоритетом для Киева, заявил в среду глава офиса президента Украины.

"Для нас цель - прекращение войны, снятие напряженности на границах, возврат наших территорий. Это приоритет для президента [Украины Владимира] Зеленского, для всей власти. Украина готова продолжить переговоры и встречи в режиме 24/7 в рамках нормандского формата по поиску деэскалации", - отметил он.

Поддержка режима прекращения огня в Донбассе, которая была выражена на встрече советников лидеров "нормандской четверки, является "маленьким шагом вперед", отметил Андрей Ермак.

"Я надеюсь, что сегодня даже такой шаг, как поддержка режима прекращения огня, - это маленький, но шаг вперед", - сказал он.

Глава офиса президента Украины назвал встречу советников лидеров нормандской четверки, которая состоялась в среду в Париже, реанимированием этого переговорного формата.

"Я бы хотел сказать, что сам факт восстановления нормандского формата уже является положительным сигналом. Я считаю, что это реанимация нормандского формата", - сказал Ермак.