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В Белом доме заявили, что санкции США скажутся на "экономических интересах" руководства РФ

Любой пакет санкций будет выходить далеко за рамки рестрикций 2014 года, отметила пресс-секретарь вашингтонской администрации Джен Псаки

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Американские санкции в случае "вторжения" РФ на Украину скажутся на "деловых и экономических интересах" российского руководства. С таким заявлением выступила в среду на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

"Любой пакет санкций будет выходить далеко за рамки того, что было сделано [при введении рестрикций] в 2014 году. Это включает последствия для деловых и экономических интересов президента [России Владимира] Путина и руководства российского правительства", - утверждала она, отвечая на вопрос о возможности введения санкций в отношении лидера РФ.

Теги
СШАРоссияПсаки, Джен
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