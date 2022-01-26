В Белом доме заявили, что санкции США скажутся на "экономических интересах" руководства РФ

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Американские санкции в случае "вторжения" РФ на Украину скажутся на "деловых и экономических интересах" российского руководства. С таким заявлением выступила в среду на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

"Любой пакет санкций будет выходить далеко за рамки того, что было сделано [при введении рестрикций] в 2014 году. Это включает последствия для деловых и экономических интересов президента [России Владимира] Путина и руководства российского правительства", - утверждала она, отвечая на вопрос о возможности введения санкций в отношении лидера РФ.