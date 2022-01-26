Эрдоган напомнил об обязательствах Турции перед НАТО в ответ на вопрос о поддержке Киева

АНКАРА, 26 января. /ТАСС/. Турция продолжит выполнять свои обязательства в рамках НАТО в случае возникновения конфликта между РФ и Украиной. Об этом заявил в среду турецкий президент Тайип Эрдоган в эфире телеканала NTV.

"Сейчас мы хотим найти решение нынешнего кризиса путем диалога и дипломатии. Продолжаем призывать и Россию, и Украину вести себя конструктивно и сдержанно. Но Турция будет выполнять требования членства в НАТО", - ответил Эрдоган на вопрос журналиста, будет ли Анкара поддерживать Киев в случае конфликта последнего с Москвой.

Турецкий лидер при этом не уточнил, на какие шаги будет готова Турция при таком развитии событий и о каких обязательствах в качестве члена альянса идет речь.

Эрдоган также добавил, что Турция "с самого начала поддерживала территориальную целостность и суверенитет Украины". "Мы заняли четкую позицию против шагов России в отношении целостности Украины, особенно аннексии Крыма", - считает президент Турции.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и западные государства ввели ряд санкций против РФ, российских бизнесменов и политиков, а также посещавших Крым зарубежных гостей и представителей компаний. Эти страны ввели блокаду на любую позитивную информацию о ситуации на полуострове, препятствуют участию региона в международных мероприятиях за рубежом. Однако многочисленные иностранные делегации приезжают на полуостров, участвуют в форумах, конгрессах, научных конференциях, спортивных соревнованиях, ведут научную работу с учеными Крыма и Севастополя, создают и развивают бизнес, поддерживают общественные связи.