CNN: США передали Украине копию ответов на предложения России

Телекомпания не приводит дополнительных подробностей.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что ответ на предложения РФ по европейской безопасности передан Москве. Он заявил, что Вашингтон не будет его публиковать и рассчитывает, что Россия поступит так же. В ответе, как уточнил Блинкен, отвергается идея ограничить возможность расширения НАТО, но содержатся идеи о возможности обсуждения контроля над вооружениями в Европе, в том числе ракетными.