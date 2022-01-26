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CNN: США передали Украине копию ответов на предложения России

Телекомпания не приводит дополнительных подробностей

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Вашингтон передал Киеву копию ответа на предложения РФ по европейской безопасности. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN.

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Телекомпания не приводит дополнительных подробностей.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что ответ на предложения РФ по европейской безопасности передан Москве. Он заявил, что Вашингтон не будет его публиковать и рассчитывает, что Россия поступит так же. В ответе, как уточнил Блинкен, отвергается идея ограничить возможность расширения НАТО, но содержатся идеи о возможности обсуждения контроля над вооружениями в Европе, в том числе ракетными.

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