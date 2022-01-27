Франция распространила коммюнике по итогам встречи в "нормандском формате"

Советники глав государств и правительств стран "нормандского формата", указывается в документе, встретились с участием представителей министерств иностранных дел в Париже 26 января. "Они подтверждают, что минские соглашения являются основой работы в "нормандском формате" и сохраняют решимость преодолеть нынешние разногласия на предстоящих встречах. Они подчеркивают необходимость безусловного соблюдения режима прекращения огня и полностью привержены мерам укрепления этого режима от 22 июля 2020 года, независимо от расхождений по другим вопросам, относящимся к выполнению минских соглашений", - говорится в документе.

Политсоветники и представители МИД стан "четверки" также "обсудили важную миссию Трехсторонней контактной группы и и ее рабочих групп", а также активизацию их работы "для достижения быстрого прогресса в реализации минских соглашений". Участники встречи, сообщила администрация президента Франции, условились вновь встретиться в Берлине через две недели.

Переговоры политических советников лидеров "нормандского формата" завершились в Париже в среду. Первая более чем за год очная встреча представителей всех четырех стран, проходившая в Елисейском дворце, продлилась восемь с половиной часов. Предыдущая встреча, которая прошла 6 января в Москве, но без участия представителя Украины, продлилась около 4,5 часа.

Как отметил на брифинге глава офиса президента Украины Андрей Ермак, "важно, что это первое коммюнике, которое удалось согласовать с 2019 года".

В последнее время Украина и ряд стран Запада стали вновь обвинять Россию в том, что она якобы готовится к агрессии в Донбассе, где с 2014 года продолжается внутренний вооруженный конфликт Киева с провозгласившими свою независимость Донецкой и Луганской народными республиками. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций с украинской стороны, чтобы оправдать звучащие обвинения, и предупредил, что попытки силового решения кризиса будут иметь самые серьезные последствия.