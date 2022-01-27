Эрдоган заявил, что реализация контракта по приобретению С-400 с Россией продолжается

АНКАРА, 27 января. /ТАСС/. Реализация контракта по приобретению Анкарой зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России продолжается. Об этом сообщил в среду президент Турции Тайип Эрдоган в эфире телеканал NTV.

"Наш процесс [с РФ по приобретению С-400] продолжается", - сказал он, не уточнив, в какой фазе находится реализация контракта.

Также Эрдоган заявил, что переговоры Анкары и Вашингтона по решению ситуации с истребителями пятого поколения F-35 "проходят в позитивном ключе". "Никто кроме нас не будет решать, что мы получим и от кого", - добавил он.

США, пытаясь оказать давление на Турцию после приобретения ею у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, в 2019 году отказались поставлять Анкаре самолеты пятого поколения F-35. На фоне проблем с получением F-35 Турция заявила о желании купить у США дополнительные партии истребителей F-16 в рамках соответствующего механизма. Однако есть риск, что Конгресс США может заблокировать такую сделку ввиду все еще актуальных разногласий между Вашингтоном и Анкарой вокруг приобретения Турцией российских ЗРС С-400.