{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эрдоган заявил, что реализация контракта по приобретению С-400 с Россией продолжается

Президент Турции не уточнил, в какой фазе находится реализация контракта

АНКАРА, 27 января. /ТАСС/. Реализация контракта по приобретению Анкарой зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России продолжается. Об этом сообщил в среду президент Турции Тайип Эрдоган в эфире телеканал NTV.

"Наш процесс [с РФ по приобретению С-400] продолжается", - сказал он, не уточнив, в какой фазе находится реализация контракта.

Также Эрдоган заявил, что переговоры Анкары и Вашингтона по решению ситуации с истребителями пятого поколения F-35 "проходят в позитивном ключе". "Никто кроме нас не будет решать, что мы получим и от кого", - добавил он.

США, пытаясь оказать давление на Турцию после приобретения ею у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, в 2019 году отказались поставлять Анкаре самолеты пятого поколения F-35. На фоне проблем с получением F-35 Турция заявила о желании купить у США дополнительные партии истребителей F-16 в рамках соответствующего механизма. Однако есть риск, что Конгресс США может заблокировать такую сделку ввиду все еще актуальных разногласий между Вашингтоном и Анкарой вокруг приобретения Турцией российских ЗРС С-400.

Теги
ТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
WSJ: польские власти готовы к инспекциям объектов ПВО США на своей территории
Представители польских властей заявили, что "открыты к инспекциям" при условии, что Россия разрешит инспекции "российской ракетной деятельности" в Калининграде, отмечает газета
Читать полностью