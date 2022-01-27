WSJ: польские власти готовы к инспекциям объектов ПВО США на своей территории

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Польские власти выразили готовность предоставить РФ доступ к инспекциям на американских объектах ПВО при условии, если Россия разрешит аналогичные инспекции на своих объектах в Калининграде. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее информации, представители польских властей заявили, что "открыты к инспекциям" при условии, что Россия разрешит инспекции "российской ракетной деятельности" в Калининграде. Ранее сообщалось, что США в процессе составления ответа на предложения РФ по гарантиям безопасности, в частности, обсуждали с союзниками возможность разрешить инспекцию своих ракетных комплексов в Польше и Румынии.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что расположенные в Румынии и планируемые к размещению в Польше пусковые установки МК-41 адаптированы к применению ударных систем "Томагавк". По словам российского лидера, это создает "серьезнейший вызов" безопасности РФ.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что ответ на предложения РФ по европейской безопасности передан Москве. Он заявил, что Вашингтон не будет его публиковать и рассчитывает, что Россия поступит так же. В ответе, как уточнил Блинкен, отвергается идея ограничить возможность расширения НАТО, но содержатся идеи о возможности обсуждения контроля над вооружениями в Европе, в том числе ракетными.