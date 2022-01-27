Псаки: Байден считает, что в Верховный суд США должна войти афроамериканка

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден по-прежнему считает нужным выдвижение темнокожей американки кандидатом на должность члена Верховного суда. Об этом заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов в свете сообщений СМИ о планах уйти в отставку одного из членов Верховного суда США Стивена Брайера.

Ранее в этот же день ведущие американские газеты и телеканалы информировали со ссылкой на источники о том, что 83-летний Брайер намерен оставить свой пост позднее в текущем году. Сам он пока это не подтвердил.

Байден во время прошлой президентской гонки говорил, что намерен добиваться включения в состав Верховного суда темнокожей американки. "Президент заявлял и подтверждал свой настрой на то, чтобы выдвинуть темнокожую женщину кандидатом в Верховный суд, он, безусловно, придерживается прежней позиции", - сказала Псаки на брифинге, отвечая на вопрос о том, намерен ли Байден выполнить данное предвыборное обещание.

"Сегодня я не смогу сказать ничего конкретного, пока судья Брайер, конечно, не выступит с какими-либо заявлениями. Если он это сделает", - добавила Псаки.

Ранее ряд политических и общественных деятелей США уже публично призвали Байдена выдвинуть афроамериканку кандидатом на должность члена Верховного суда.

Федеральные судьи в США назначаются пожизненно по представлению главы государства. Кандидатуры рассматривают американские сенаторы. Судейские назначения, осуществляемые президентами, - самая "долгоиграющая" и едва ли не самая важная часть их внутриполитического наследия. В состав Верховного суда входят девять человек.