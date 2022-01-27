Канадские военные инструкторы буду находиться на Украине до 2025 года

ОТТАВА, 27 января. /ТАСС/. Канадские военные инструкторы продолжат находиться на Украине в рамках операции Unifier до 2025 года. Об этом в среду заявил журналистам премьер Канады Джастин Трюдо.

"Сегодня (26 января) я продлеваю миссию Unifier еще на три года", - сказал он. Кроме того, численность контингента со временем будет увеличена с 200 до 400 человек.

Трюдо сообщил, что Оттава продолжит поставлять Киеву нелетальное вооружение, делиться разведывательной информацией и оказывать поддержку в борьбе с кибератаками. В ближайшее время Украину посетит глава канадского Минобороны Анита Ананд.

Канадские власти выступают за дипломатическое решение ситуации вокруг Украины, заявил Трюдо.

"Мы знаем, что решение этого конфликта должно быть дипломатическим, а не военным", - сказал он.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.