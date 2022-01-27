Пушилин: эвакуация дипломатов США с Украины подходит под намеренную эскалацию конфликта

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что эвакуация дипломатов США и других стран вписывается в сценарий намеренной эскалации конфликта, отрабатываемый Киевом. Такое мнение он выразил в интервью газете "Известия", опубликованном в четверг.

"Эвакуация дипломатов США и других стран вписывается в сценарий намеренной эскалации конфликта, который отрабатывается официальным Киевом и его так называемыми партнерами. По этим сценарным условиям нужно непременно повышать градус напряженности. Но Киев так заигрался, что и [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, и главе Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексею Данилову пришлось успокаивать население", - рассказал он.

Он отметил, что признание Данилова о том, что нет каких-либо оснований для утверждений о подготовке полномасштабного наступления на Украину, является вынужденным. "<…>мы понимаем, с какой целью оно сделано - Киеву все труднее удерживать ситуацию внутри Украины", - отметил Пушилин.

Также глава ДНР добавил, что сама Украина призывает Запад оставить дипломатов, так как фейковый поток заявлений о якобы российском вторжении вызвал панику у населения Украины и нанес ущерб ее экономике. "Эвакуация дипломатов еще более усугубила эти процессы. Бумеранг дезинформации больно бьет по самой Украине", - отметил он.

В понедельник секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, комментируя якобы существующую угрозу "вторжения" со стороны России, которую обсуждают украинские политики и средства массовой информации, заявил, что поводов для паники на Украине в настоящий момент нет, и СМИ необходимо снизить накал вокруг ситуации с безопасностью. В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.