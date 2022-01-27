Госдеп считает, что "Северный поток - 2" не заработает в случае "вторжения РФ на Украину"

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Власти США полагают, что работа в рамках проекта "Северный поток - 2" прекратится в случае "вторжения России на Украину". С таким заявлением выступил в среду руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в эфире американского Национального общественного радио .

"Газ не поступает сейчас по "Северному потоку - 2". Это важно, поскольку это означает, что "Северный поток - 2" не введен в строй. Это рычаг воздействия для нас, это рычаг воздействия для Германии, для трансатлантического сообщества <...>. Это не рычаг воздействия для [президента России] Владимира Путина", - сказал он.

"Если Россия вторгнется на Украину тем или иным образом, "Северный поток - 2" не продвинется вперед. Мы хотим ясно дать это понять", - добавил представитель внешнеполитического ведомства США.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

О газопроводе

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

Для запуска газопровода компании Nord Stream 2 AG нужно получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. 16 ноября 2021 года Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда фирма со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки". 26 января 2022 года Nord Stream 2 AG объявила об учреждении германской дочерней структуры Gas for Europe GmbH, которая станет оператором участка газопровода в ФРГ в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с законом страны.

29 декабря президент РФ заявил, что Россия с партнерами выполнила свою задачу по созданию "Северного потока - 2", теперь слово за европейцами. "Северный поток - 2", по его словам, готов к работе. Путин подчеркнул, что, как только партнеры в Европе примут решение о начале работы, туда сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа. Глава российского государства выразил уверенность в том, что запуск "Северного потока - 2" приведет к снижению цен на газ в Европе.