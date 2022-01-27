Избирком Венесуэлы сообщил о завершении сбора подписей за референдум об отставке Мадуро

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 января. /ТАСС/. Национальный избирательный совет (НИС) Венесуэлы в среду сообщил, что завершил сбор подписей за проведение референдума о досрочном прекращении полномочий президента Николаса Мадуро.

"В эту среду был проведен день приема заявлений в поддержку запуска возможного референдума о досрочном прекращении полномочий президента", - говорится на странице НИС в Twitter.

Избирком подчеркнул, что если сторонникам отставки Мадуро не удалось собрать подписи 20% зарегистрированных избирателей в каждом регионе, то процесс запуска референдума "будет прекращен".

Согласно венесуэльской конституции, по истечении половины срока, на который был избран государственный деятель, может быть проведен референдум о досрочном прекращении его полномочий. Прошение о проведении плебисцита может быть подано только один раз за срок.

В поддержку референдума для его проведения должны были высказаться порядка 4,3 млн граждан республики. Ранее оппозиционное "Движение венесуэльцев за референдум об отставке" (исп. Mover), которое выступило в качестве одного из инициаторов организации плебисцита, заявило, что собрать необходимые подписи за 12 часов, в течение которых работали центры приема заявлений, невозможно.

В 2016 году венесуэльская оппозиция уже пыталась добиться проведения референдума, однако по решению суда подготовка была остановлена.