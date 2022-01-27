Оппозиция Венесуэлы хочет добиться нового сбора подписей за референдум об отставке Мадуро

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 января. /ТАСС/. Оппозиционное "Движение венесуэльцев за референдум об отставке" намерено обратиться в Верховный суд страны для отмены итогов прошедшего сбора подписей в поддержку плебисцита о досрочном прекращении полномочий президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщил в среду представитель движения Никмер Эванс.

"Мы подадим в Верховный суд ходатайство о признании недействительным [сбора подписей] после того, как соберем все необходимые бумаги", - сказал он журналистам. Видеозапись была опубликована на странице движения в Twitter.

По словам Эванса, сторонники отставки Мадуро призывали граждан не участвовать в сборе подписей, который прошел в среду. Они считают, что Национальный избирательный совет (НИС) создал условия, при которых собрать необходимые 4,3 млн подписей было невозможно. Как отметил Эванс, движение продолжит добиваться проведения нового плебисцита. По мнению оппозиции, НИС, объявивший о дате сбора подписей 21 января, отвел слишком мало времени на подготовку и сам прием заявлений, а также организовал недостаточное количество центров сбора подписей.

Ранее в среду НИС сообщил, что сбор подписей завершен. Избирком подчеркнул, что если сторонникам отставки Мадуро не удалось собрать подписи 20% зарегистрированных избирателей в каждом регионе, то процесс запуска референдума будет прекращен.

Согласно венесуэльской конституции, по истечении половины срока, на который был избран государственный деятель, может быть проведен референдум о досрочном прекращении его полномочий. Прошение о проведении плебисцита может быть подано только один раз за срок.