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Парламент Казахстана одобрил отмену пожизненного председательства Назарбаева в Совбезе

Внесение этих поправок в законодательство должен будет утвердить глава государства
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НУР-СУЛТАН, 27 января. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана в четверг принял поправки, согласно которым отменяется пожизненное председательство первого президента республики Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана (АНК). Трансляция заседания ведется на сайте законодательного органа.

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19 января их одобрили депутаты Мажилиса - нижней палаты парламента. Так, из действующего законодательства исключены положения, согласно которым за Назарбаевым закреплялось право пожизненно возглавлять Совбез и АНК.

Внесение этих поправок в законодательство должен будет утвердить глава государства.

О первом президенте

Назарбаев, которому в июле 2021 года исполнился 81 год, является первым президентом Казахстана (1991-2019). В марте 2019 года он подписал указ о сложении полномочий президента по собственному желанию. Его преемником на посту главы государства стал Касым-Жомарт Токаев. Назарбаев тогда сохранил за собой посты главы Совета безопасности страны, а также члена Конституционного совета Казахстана и председателя правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества").

В апреле 2021 год Назарбаев принял решение передать Токаеву полномочия руководителя АНК, которую он возглавлял с марта 1995 года. По итогам прошедшего в ноябре 2021 года расширенного заседания политического совета партии "Нур Отан" стало известно о решении Назарбаева передать полномочия председателя партии Токаеву. Согласно уставу, избрание и освобождение от должности председателя относятся к компетенции съезда политического объединения. Внеочередной съезд партии пройдет 28 января в онлайн-формате. В четверг состоится заседание Политического совета "Нур Отан".

В опубликованном 18 января обращении к согражданам Назарбаев заявил, что Токаев обладает всей полнотой власти, является главой Совета безопасности и в скором времени будет избран председателем партии "Нур Отан".

Теги
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