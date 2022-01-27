Власти Перу вводят в Лиме режим ЧС из-за роста преступности

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 января. /ТАСС/. Правительство Перу одобрило решение о введении на 45 дней в столице страны Лиме и примыкающем к ней автономном округе Кальяо режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за роста преступности. Об этом сообщило в среду агентство Andina.

По его данным, в течение срока действия режима ЧС будет ограничена часть гражданских прав и свобод, таких как право на неприкосновенность жилища, свобода собраний и право на личную неприкосновенность. Контроль за общественной безопасностью по-прежнему будет осуществлять полиция, однако при необходимости ей разрешат обращаться к военным для оказания поддержки.

"Если у полиции появится информация о том, что в каком-то месте находится преступная организация или лица, совершившие преступление, она сможет попасть в это помещение без [необходимости получения] судебного разрешения", - цитирует Andina главу группы советников руководства МВД Димитрия Сенмаче.