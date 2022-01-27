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Ситуация на Корейском полуострове

Yonhap: в Южной Корее отслеживают ситуацию с возможными кибератаками на КНДР

Соответствующие правительственные ведомства осуществляют мониторинг ситуации, отмечает агентство

СЕУЛ, 27 января. /ТАСС/. Власти Республики Корея внимательно следят за ситуацией в КНДР в связи с сообщениями об испытываемых ей перебоях с интернетом вследствие возможной кибератаки. Об этом сообщил агентству Yonhap представитель южнокорейского правительства.

"Соответствующие правительственные агентства осуществляют мониторинг ситуации", - сказал источник, не вдаваясь в подробности.

По данным агентства Reuters, в среду интернет в КНДР был отключен примерно на шесть часов, вероятно, в результате массированной DDoS-атаки. Основные веб-сайты страны, в том числе сайт МИД и газеты "Нодон синмун", к утру четверга восстановили свою работу.

Кибератака произошла на фоне роста напряженности на Корейском полуострове, связанного с осуществленными Пхеньяном новыми ракетными пусками. Ранее в этом месяце Пхеньян провел испытания тактических управляемых ракет и железнодорожного ракетного комплекса, а также гиперзвуковых ракет, способных осуществлять маневры для преодоления ПРО.

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КНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика Корея
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