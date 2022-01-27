Президент Перу заявил, что Боливия имеет право на выход к морю

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 января. /ТАСС/. Президент Перу Педро Кастильо допускает возможность проведения в стране референдума о предоставлении соседней Боливии выхода к морю. Об этом сообщает в среду местная газета Peru21 со ссылкой на заявления политика.

Как напоминает издание, ранее в 2018 году на одном из мероприятий в Боливии Кастильо говорил о необходимости предоставить Боливии выход к морю, о чем ему напомнили в ходе интервью. "[Это было] на одном мероприятии, когда я даже не думал о том, чтобы стать кандидатом [в президенты]. Об этом взывает Боливия. Да, я сказал это", - ответил глава государства.

Он также пояснил, что в тот момент он рассуждал чисто теоретически, а само заявление было сделано им в частном порядке. "Я сказал это не как президент. Это просто мысль", - добавил он.

Вместе с тем, он допустил такую возможность в случае народного согласия на этот счет. "Сейчас мы посоветуемся с народом. Нужно чтобы народ высказался. Если Перу согласится... Я бы никогда не сделал того, чего не хочет народ", - пояснил Кастильо. По его мнению, властям исторически стоило бы больше внимания уделять насущным нуждам людей вместо того, чтобы "создавать барьеры"

Кастильо - выходец из крестьянской семьи. С 12-летнего возраста работал с отцом на кофейной плантации, продавал газеты и мороженое, в студенческие годы убирал гостиничные номера, чтобы иметь возможность оплачивать учебу. После окончания педагогического института работал сельским учителем, параллельно занимаясь профсоюзной деятельностью. представляющий леворадикальную партию "Свободное Перу",

В конце 2020 года он объявил о намерении участвовать в президентских выборах как кандидат от социалистической партии "Свободное Перу". Был избран президентом по итогам второго тура выборов 6 июня 2021 года, победив с незначительным перевесом Кейко Фухимори от правой партии "Народная сила". За него проголосовали 50,12% избирателей.