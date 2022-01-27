Южнокорейские военные заявили, что ракеты КНДР пролетели 190 км на высоте 20 км

СЕУЛ, 27 января. /ТАСС/. Два снаряда, запущенные КНДР в четверг и являющиеся, по предположению южнокорейских военных, ракетами малой дальности, пролетели 190 км на максимальной высоте около 20 км. Об этом сообщил Комитет начальников штабов (КНШ) Республики Корея.

Южнокорейские военные продолжают анализировать данные о пусках, включая максимальную скорость и траекторию полета, отмечает КНШ.

По предварительным данным, снаряды поразили цели на одном из необитаемых островов у побережья провинции Хамгён-Пукто, а максимальная скорость полета могла достигать 4-5 чисел Маха. Южнокорейские эксперты полагают, что запущенные снаряды могли быть ракетами KN-23, которые по своим характеристиками схожи с ракетами российского комплекса "Искандер".

Нынешний пуск стал уже шестым с начала года. Ранее в этом месяце Пхеньян провел испытания тактических управляемых ракет и железнодорожного ракетного комплекса, а также гиперзвуковых ракет, способных осуществлять маневры для преодоления ПРО.