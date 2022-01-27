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Ерлана Киясова освободили от должности главного государственного санврача Казахстана

Причины ухода Киясова с должности не уточняются

НУР-СУЛТАН, 27 января. /ТАСС/. Правительство Казахстана своим постановлением освободило Ерлана Киясова от должности вице-министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача республики. Об этом в четверг сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана.

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"Постановлением правительства Республики Казахстан Киясов Ерлан Ансаганович освобожден от должности вице-министра здравоохранения Республики Казахстан - главного государственного санитарного врача Республики Казахстан согласно поданному заявлению", - говорится в сообщении.

Причины ухода Киясова с должности не уточняются. Киясов был назначен вице-министром здравоохранения - главным государственным санитарным врачом Казахстана в сентябре 2020 года.

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