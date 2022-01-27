CBS: США пока не приняли решение о возможности введения санкций против Путина

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Администрация США к настоящему времени не приняла решение относительно возможности введения санкций против президента России Владимира Путина. Об этом сообщила в эфире американского телеканала CBS его сотрудница Маргаретт Бреннан, специализирующаяся на международной тематике.

"США могли бы ввести санкции против Путина, но Белый дом к настоящему моменту не принял такого решения. Согласно источникам, с которыми я говорила, если это сделать, то появятся некоторые технические сложности. Если ввести санкции против кого-то, с кем нужно вести переговоры, как они будут путешествовать? Это также будет трудно с точки зрения координации", - сказала Бреннан.

Президент США Джо Байден во вторник заявил журналистам, что не исключает введение Вашингтоном персональных санкций против Путина в случае, если РФ вторгнется на Украину. Байден добавил, что "четко дал понять президенту Путину, что если он двинется на Украину, будут жесткие последствия, в том числе значительные экономические санкции". Кроме того, американский лидер не исключил наращивания присутствия НАТО на восточном фланге, в том числе в Польше и Румынии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телекомпании CNN заявлял о том, что предлагаемые в США санкции в отношении руководства РФ могут привести к прекращению отношений между двумя странами.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Песков называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом пресс-секретарь российского лидера не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.