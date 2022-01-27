В Узбекистане по подозрению в причастности к терроризму задержали 30 человек

ТАШКЕНТ, 27 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Узбекистана задержали в Ташкенте 30 человек, которых подозревают в принадлежности к террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена в РФ). Об этом в четверг сообщили в Службе государственной безопасности Узбекистана.

"В ходе совместной операции правоохранительных органов Узбекистана в Ташкенте задержано 30 человек по подозрению в участии в террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", - говорится в сообщении. Отмечается, что задержанные приехали в столицу на заработки из Андижанской, Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей.

В ходе доследственных мероприятиях, уточнили в пресс-службе, установлено, что они планировали выехать в Сирию и вступить там в ряды боевиков.

Организация "Катиба Таухид валь-Джихад" 26 сентября 2016 года решением Верховного суда Узбекистана признана террористической, ее деятельность запрещена на территории страны.