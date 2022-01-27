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Белоруссия учла в плане учений с Россией концентрацию сил вокруг и ситуацию в Казахстане

МИНСК, 27 января. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Белоруссии Виктор Гулевич сообщил, что при разработке замысла проверки сил реагирования Союзного государства на территории республики учтен анализ развития событий, происходивших вокруг Белоруссии в 2020 году, кризисная ситуация в Казахстане.

"При разработке замысла проверки в том числе был учтен анализ развития событий, происходивших вокруг нашей страны в 2020 году, все недружественные посылы и необоснованная концентрация войск, а также развития кризисной ситуации в Республике Казахстан", - сказал он в четверг на брифинге для атташе по вопросам обороны иностранных государств, аккредитованных при Минобороны Белоруссии, сообщает пресс-служба ведомства.

Теги
БелоруссияКазахстанРоссия
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