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Китай заявил, что будет укреплять стабильные экономические контакты с Россией

Официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн отметил, что в 2021 году Пекин и Москва "достигли прорыва при взаимодействии по масштабным проектам"

ПЕКИН, 27 января. /ТАСС/. Китайские власти намерены активно содействовать укреплению стабильных торгово-экономических контактов и отношений всеобъемлющего стратегического партнерства с Россией. Об этом заявил в четверг официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.

"На предстоящем этапе мы будем поддерживать тесные связи с российской стороной и в соответствии с консенсусом, достигнутым между лидерами двух стран, оказывать твердую поддержку развитию стабильных двусторонних отношений, активно способствовать интенсивному росту китайско-российского торгово-экономического сотрудничества", - сообщил он на еженедельном брифинге. По словам официального представителя, Китай намерен "непрерывно усиливать всеобъемлющее стратегическое партнерство с РФ в новую эпоху".

Гао Фэн отметил, что в 2021 году Пекин и Москва "достигли прорыва при взаимодействии по масштабным проектам". В частности, он упомянул такие важные сферы сотрудничества двух стран, как аэрокосмические технологии, нефтегазовая отрасль, химия и авиастроение. "По этим направлениям КНР и Россия добились новых успехов", - подчеркнул он.

Чиновник напомнил, что в последнее время Китай наращивает поставки из РФ мяса и молочной продукции. Одновременно наблюдается динамичное развитие китайско-российского сотрудничества в области электронной коммерции.

Как уточнил Гао Фэн, торгово-экономическое взаимодействие Пекина и Москвы не ограничивается двусторонними контактами. "Мы заключили меморандумы, касающиеся многостороннего и регионального сотрудничества, - добавил он. - КНР и Россия усиливают координацию совместных действий на таких площадках, как Всемирная торговая организация, БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества".

По данным Главного таможенного управления КНР, объем торговли России и Китая в 2021 году вырос на 35,8%, достигнув рекордной отметки $146,88 млрд. Экспорт в РФ за 12 месяцев увеличился на 33,8% (до $67,56 млрд), движение потока товаров в обратном направлении - на 37,5%, до $79,32 млрд.

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