Кабмин Японии утверждает, что не получал от России предложений о перезахоронении Зорге

ТОКИО, 27 января. /ТАСС/. Правительство Японии утверждает, что пока не получало от властей России конкретных предложений по поводу перезахоронения останков советского разведчика Рихарда Зорге, который в годы Второй мировой войны работал на японской территории. Об этом в четверг на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

"Мы в курсе озвученной вами информации, однако правительство Японии в настоящий момент не получало от российской стороны никаких предложений по поводу перезахоронения останков указанного человека. Поэтому мы не можем комментировать данную тему", - сказал Мацуно, отвечая на вопрос журналиста о позиции Токио касательно соответствующего заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Глава МИД РФ 26 января в ходе пленарного заседания Госдумы заявил о том, что Москва добивается от Токио решения вопроса с захоронением Зорге. Лавров сообщил о наличии инициативы перезахоронить останки разведчика "на нашей территории, на юге Сахалинской области, на юге Курильской гряды".

По заданию советской военной разведки немецкий коммунист Зорге прибыл в Японию в 1933 году и создал эффективную сеть сбора информации. Он пользовался полным доверием посольства гитлеровской Германии в Токио и сумел наладить получение секретных сведений из высших кругов японских властей.

Под своими позывными "Рамзай" и "Инсон" он, в частности, одним из первых сообщил о примерном времени готовившегося нападения Германии на СССР. Еще большую ценность имели переданные им сведения о том, что Япония не вступит в войну против Советского Союза в 1941 году. По мнению историков, это внесло немалый вклад в победу советских войск под Москвой. Зорге был арестован японской контрразведкой 18 октября 1941 года. После долгих допросов его приговорили к смертной казни через повешение, которая состоялась 7 ноября 1944 года. В 1964 году Зорге посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.