Евродепутат заявил, что США и НАТО подпитывают слухи об угрозе вторжения России на Украину

ПАРИЖ, 27 января. /ТАСС/. Член комитета по иностранным делам Европарламента (ЕП) Тьерри Мариани считает неправдоподобными слухи о подготовке российского вторжения на Украину, которые активно распространяют США, НАТО и сам Киев. Такое мнение французский депутат выразил в четверг в эфире телеканала France 2.

"Я искренне считаю, что на самом деле нет никакой угрозы войны [с Россией]", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах развития ситуации на Украине. Парламентарий напомнил, что о российских учениях было объявлено заранее, а НАТО проводит сопоставимые по численности военнослужащих маневры около границ РФ.

В качестве примера искусственного нагнетания напряженности евродепутат привел главнокомандующего ВМС ФРГ Кай-Ахима Шенбаха, который подал в отставку после того, как в индийском Институте оборонных исследований и анализа выразил мнение, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Шенбах также назвал нонсенсом утверждения о том, что Россия якобы хочет вторгнуться на Украину. "За что? За то, что он во время своей поездки в Индию сказал то, чего не должен был говорить: угроза войны - это абсурд", - отметил Мариани.

"Кто заинтересован в этих угрозах? Постоянно твердят, что будет война. Таких игроков всего три: прежде всего это США и их президент Джо Байден, которые после дебатов вокруг Афганистана пытаются играть мускулами, во-вторых, это НАТО, которой после провала операции в Афганистане нужно оправдывать свое существование, в-третьих, не будем забывать, это Украина, куда идет постоянное вливание государственных средств. Хочу напомнить, что туда уже ушли 17 млрд [евро] из Европы", - сказал Мариани.

Тьерри Мариани - бывший министр транспорта Франции (2010-2012) при Николя Саркози и советник в регионе Прованс - Альпы - Лазурный берег. С июля 2019 года депутат ЕП от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, член комитета ЕП по иностранным делам и сопредседатель ассоциации "Франко-российский диалог".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.