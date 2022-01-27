Прокуратура ФРГ выдвинула обвинения в шпионаже против гражданина России

БЕРЛИН, 27 января. /ТАСС/. Германская прокуратура выдвинула обвинения в работе на российскую разведку задержанному в прошлом году в ФРГ гражданину РФ. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении ведомства.

Согласно сообщению, обвинение было предъявлено 9 декабря 2021 года гражданину России Ильнуру Н. Указывается, что подозреваемый был задержан в Германии 18 июня 2021 года. Мужчина, как говорится в заявлении, работал научным сотрудником в одном из университетов Баварии.

"Не позднее осени 2019 года российская Служба внешней разведки (СВР) установила контакт с подозреваемым, в результате чего он согласился сотрудничать со спецслужбами", - утверждается в сообщении прокуратуры ФРГ. "Интерес спецслужб заключался, в частности, в различных стадиях разработки европейской ракеты-носителя Ariane и в изучении исследовательских материалов подозреваемого", - подчеркнули в ведомстве.

"С конца ноября 2019 года регулярно проводились личные встречи обвиняемого с находящимся в Германии высокопоставленным сотрудником российской Службы внешней разведки. В соответствии с поручением <...> Ильнур Н. на многочисленных встречах передавал информацию о научно-исследовательских проектах в области аэрокосмических технологий, в частности о различных этапах разработки европейской ракеты-носителя Ariane, - утверждается в заявлении. "Взамен обвиняемый получил денежную сумму в размере €2 500", - заключили в германской прокуратуре.