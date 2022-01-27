КГБ Белоруссии признал экстремистским формированием издателей газеты "Наша нива"

МИНСК, 27 января. /ТАСС/. Группа граждан, связанная с изданием "Наша нива", признана экстремистским формированием. Такое решение принято Комитетом государственной безопасности республики. МВД же включило "Нашу ниву" в перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности.

"Группа граждан из числа ЧИУП "Сородичи" посредством газеты "Наша нива" осуществляет экстремистскую деятельность", - отмечается в сообщении МВД.

Частное издательское унитарное предприятие "Сородичи" является основателем "Нашей нивы".