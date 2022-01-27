Глава МИД Латвии считает необходимым оставлять открытыми каналы связи с Россией

РИГА, 27 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс считает необходимым оставлять открытыми каналы связи с Россией как на уровне двусторонних отношений, так и в рамках международных организаций. Об этом он заявил в четверг в ходе ежегодных внешнеполитических дебатов в Сейме (парламенте) республики.

"Все эти годы Латвия выступала за реалистичный подход в отношениях с Россией как в региональном, так и в глобальном масштабе. Важно поддерживать открытыми каналы связи как на уровне двусторонних отношений, так и в рамках международных организаций, занимая при этом твердую позицию и выражая четкое мнение по принципиальным вопросам. Это вопросы, по которым возможно сотрудничество в случае взаимного интереса", - сказал он.

"Иными словами, хорошо проработанная стратегия сотрудничества с Россией не только возможна, но и необходима. Международный контроль над вооружениями, глобальное изменение климата, торговля, вопрос ядерного нераспространения и разоружения Ирана - это лишь некоторые из вопросов, по которыми нам нужно сотрудничать. Мы также готовы продолжить сотрудничество в решении важных для нашего региона проблем в формате Совета государств Балтийского моря", - указал Ринкевичс.

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Уже прошли несколько раундов консультаций в различных форматах, однако о каких-то договоренностях пока не было объявлено.

Американская сторона 26 января передала России свой письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.